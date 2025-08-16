رئيس حزب البيئة العالمي: منطقة شرق المتوسط تواجه أوضاعا مناخية خطيرة في 2025

حذر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والخبير في قضايا تغير المناخ، من أن منطقة شرق المتوسط مقبلة على أوضاع مناخية بالغة الخطورة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن تداعيات الفيضانات والحرائق طالت دولًا عدة من إسبانيا مرورًا بفرنسا واليونان وصولًا إلى سوريا ومصر وشمال إفريقيا.

2025.. عام مرشح لظواهر مناخية قاسية

وقال كامل، في مداخلة من بيروت عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن عام 2025 مرشح لأن يكون من أصعب الأعوام على صعيد الظواهر المناخية القاسية، لافتًا إلى أن التقديرات البيئية تتوقع اندلاع حرائق واسعة النطاق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

غياب الأمطار وجفاف مساحات شاسعة

وأوضح الخبير البيئي أن السبب الرئيس وراء ارتفاع مخاطر الحرائق يعود إلى غياب المتساقطات لفترات طويلة، ما تسبب في جفاف كبير لمساحات واسعة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تخلق بيئة مثالية لاشتعال النيران.

الرياح الجافة تضاعف الخطر

وأكد كامل أن الخطر يزداد مع بدء الرياح الجافة في سبتمبر، والتي تساهم في انتشار الحرائق بسرعة هائلة وتجعل السيطرة عليها شبه مستحيلة، خاصة في المناطق الوعرة مثل بعض الغابات السورية التي تشهد بالفعل حرائق خطيرة في الوقت الراهن.

دعوة إلى خطط وقائية عاجلة

واختتم رئيس حزب البيئة العالمي حديثه بالتأكيد على أن الاستعداد المبكر، ووضع خطط وقائية واستباقية هو السبيل الوحيد لتقليل الخسائر البشرية والبيئية المتوقعة في مواجهة هذه التحديات والتغيرات المناخية.

