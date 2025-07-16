موسم الحرائق، خبير يحذر: الإهمال والتكييفات الضعيفة وراء الكوارث

كشف الدكتور مدحت سابق، خبير الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن أسباب تصاعد حرائق المنشآت والأجهزة الإلكترونية في مصر مؤخرًا، مرجعًا الأمر إلى تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ضعف كفاءة التكييفات وسوء التوصيلات الكهربائية.

الأجهزة لا تتحمل الحرارة.. والتكييف لا يكفي

وأوضح سابق أن الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى مقاومة منخفضة تتطلب درجات حرارة باردة جدًا، وهو ما يضع عبئًا على أنظمة التبريد المستمرة. وأضاف أن التوصيلات غير المحكمة، واستخدام أسلاك غير مناسبة للحرارة العالية، قد تؤدي إلى حرائق مدمرة.

الإهمال البشري شريك في الكارثة

وانتقد خلال لقائه ببرنامج “أنا والناس الذي تقدمه مروة مطر بقناة ”النهار"، غياب معايير السلامة وتقييم المخاطر داخل المباني، معتبرًا أن "الإهمال البشري" وتجاهل إجراءات الحماية بمثابة قنبلة موقوتة، داعيًا إلى تركيب أنظمة تبريد تبادلية واستخدام أسلاك خاصة بالحرارة المرتفعة.

خطة إطفاء متكاملة ضرورة

ودعا إلى وجود خرائط حرائق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية تعمل بثاني أكسيد الكربون أو المياه، خاصة في الأماكن الحيوية، رغم تكلفتها العالية، مؤكدًا أنها استثمار حقيقي في السلامة.



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