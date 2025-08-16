البلشي: العالم يصمت على قتل 238 صحفيًا فلسطينيًا وينتفض لمقتل غربي واحد

دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي، جموع الصحفيين في مصر والعالم العربي إلى التصدي لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

مزاعم إسرائيل الكبرى

ووصف هذه التصريحات بأنها تجسيد للفاشية والنازية والعنصرية. وأكد أن نقابة الصحفيين المصرية سارعت منذ اللحظة الأولى إلى إدانتها بشكل قاطع.

سلاح التجويع والإبادة

شدد على أن الاحتلال الصهيوني لجأ إلى سلاح التجويع في محاولة لإجبار سكان قطاع غزة على النزوح القسري، بعد أن فشل طوال عامين من الحرب في فرض مخططاته.

وحيّا البلشي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والتجويع، معتبرًا أن هذا الصمود يتم وسط صمت دولي مخزٍ ودعم أمريكي مطلق للجرائم الإسرائيلية.

وأضاف: "نشعر بالعجز، فما نملكه منذ عامين لا يتجاوز الكلام، بينما يواصل الاحتلال حرب التطهير ضد شعبنا العربي الفلسطيني."

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المدنيين، بل يعمل على "قتل الحقيقة" عبر استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر، موضحًا أن 238 صحفيًا استُشهدوا خلال الحرب على غزة دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي، بينما تحرك رؤساء العالم، عند مقتل صحفي غربي واحد.

وعزفت نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، النشيدين الوطنيين المصري والفلسطيني، ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني والصحافة الفلسطينية.

