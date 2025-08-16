منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث الاستعدادات لـ"يوم السرد القرآني العالمي"

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية اجتماعًا تنسيقيًّا برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، مع موجهي القرآن الكريم، وبحضور الشيخ محروس شرف، مدير شؤون القرآن الكريم، لبحث خطط الاستعداد ليوم السرد القرآني العالمي، المقرَّر إقامته يوم 30 أغسطس 2025.

وأكد رئيس المنطقة خلال الاجتماع أهمية تهيئة كل السبل لإنجاح الفعالية، مشددًا على الانضباط والدقة في التنفيذ، وإبراز الوجه الحضاري للأزهر الشريف بالإسكندرية.

ووجّه بتكثيف المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية والمعاهد ودور التحفيظ، والالتزام بالتوجيهات المنظمة للفعالية، مع التأكيد على أن تحديد المقرات يتم بواسطة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وأن المنطقة تلتزم بالتنفيذ والتجهيز الكامل وفق ما يُعتمَد من الجهات المختصة.

من جانبه، ثمَّن الشيخ محروس شرف تعاون موجهي القرآن الكريم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية للمقار المعتمَدة، ومراجعة أدق التفاصيل لضمان خروج اليوم بالصورة اللائقة.

