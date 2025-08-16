السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تبحث الاستعدادات لـ"يوم السرد القرآني العالمي"

الاسكندريه, فيتو
الاسكندريه, فيتو

عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية اجتماعًا تنسيقيًّا برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، مع موجهي القرآن الكريم، وبحضور الشيخ محروس شرف، مدير شؤون القرآن الكريم، لبحث خطط الاستعداد ليوم السرد القرآني العالمي، المقرَّر إقامته يوم 30 أغسطس 2025.

انتشال جثمان الشاب الغارق بترعة سرابيوم في الإسماعيلية

"الصحفيين" تنظم معرض صور يوثق جرائم الاحتلال بحق شعب غزة (صور)

وأكد رئيس المنطقة خلال الاجتماع أهمية تهيئة كل السبل لإنجاح الفعالية، مشددًا على الانضباط والدقة في التنفيذ، وإبراز الوجه الحضاري للأزهر الشريف بالإسكندرية. 

 

ووجّه بتكثيف المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع الإدارات التعليمية والمعاهد ودور التحفيظ، والالتزام بالتوجيهات المنظمة للفعالية، مع التأكيد على أن تحديد المقرات يتم بواسطة الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وأن المنطقة تلتزم بالتنفيذ والتجهيز الكامل وفق ما يُعتمَد من الجهات المختصة.

من جانبه، ثمَّن الشيخ محروس شرف تعاون موجهي القرآن الكريم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية للمقار المعتمَدة، ومراجعة أدق التفاصيل لضمان خروج اليوم بالصورة اللائقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهرية الاسكندرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة القرآن الكريم

مواد متعلقة

سقوط شهيد ومصابين في قصف إسرائيلي على منطقة عسقولة بمدينة غزة

انتشال جثمان الشاب الغارق بترعة سرابيوم في الإسماعيلية

"الصحفيين" تنظم معرض صور يوثق جرائم الاحتلال بحق شعب غزة (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

3 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت في الأسواق اليوم السبت

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

عدي الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام المقاولون بالدوري

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads