وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

الدوري المصري، توفي حنفي هليل نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

ونعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل وجميع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الكابتن حنفي هليل.

وعلي جانب آخر، يستضيف فريق غزل المحلة نظيره سموحة اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام باستاد المحلة.

ويسعى علاء عبدالعال لتحقيق الفوز الأول لفريق غزل المحلة على حساب سموحة وحصد أول ثلاث نقاط حيث يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

وكان تعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي سلبيا في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

قائمة سموحة أمام غزل المحلة



وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة للاعبين لمواجهة فريق غزل المحلة.



قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.

خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.

خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

قائمة غزل المحلة أمام سموحة

فيما أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة سموحة اليوم والتي تضم 20 لاعبا.

