السبت 16 أغسطس 2025
خارج الحدود

أمريكا تقرر وقف إصدار تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة

الخارجية الأمريكية،فيتو
الخارجية الأمريكية،فيتو

أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية نقلا عن الخارجية الأمريكية، أنها قررت وقف إصدار كل تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة إلى حين المراجعة الشاملة.

وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية، أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل ، وهو هدف إدارة ترامب.

 

بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة

في غضون ذلك، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقاء الجيش في مخيمات اللاجئين شمال الضفة حتى نهاية العام.

وأشار إلى أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس كانت بؤرا للإرهاب بتمويل وتسليح من إيران، وذلك وفق تعبيره.

 

هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين

وأوضح أن الجيش نفذ خلال الأشهر الثمانية الماضية هجمات مكثفة شملت إجلاء سكان وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية.

وأكد أن بقاء الجيش في المخيمات يتم بتوجيهاته المباشرة حتى إشعار آخر.

