الأونروا: معظم أطفال قطاع غزة مرضى في خيامهم

قالت وكالة الأونروا مساء اليوم السبت: إن معظم أطفال قطاع غزة مرضى في خيامهم.

وتابعت الأونروا: هناك تدمير ممنهج للعائلة الفلسطينية في قطاع غزة.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها اليوم السبت إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

