السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: معظم أطفال قطاع غزة مرضى في خيامهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وكالة الأونروا مساء اليوم السبت: إن معظم أطفال قطاع غزة مرضى في خيامهم.

وتابعت الأونروا: هناك تدمير ممنهج للعائلة الفلسطينية في قطاع غزة.

 

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها اليوم السبت إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

 

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكالة الأونروا قطاع غزة الأونروا غزة سكان غزة

مواد متعلقة

25 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم السبت

تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يوسع نطاق العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

وزير المالية: 4 مليارات جنيه تكلفة 160 ألف معلم لسد العجز و6.25 مليارا للتغذية المدرسية

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads