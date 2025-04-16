الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

متى تلجأ الزوجة إلى الخلع؟

الخلع، فيتو
الخلع، فيتو

الخلع هو حق قانوني يمنح المرأة فرصة إنهاء زواجها إذا لم تعد ترغب في الاستمرار فيه، مقابل تنازلها عن مستحقاتها المالية مثل المهر والنفقة، بمعنى آخر، هو نوع من الطلاق يتم بموافقة الزوج أو بحكم المحكمة، دون الحاجة إلى إثبات ضرر واضح، وإنما يكفي أن تعلن الزوجة عدم رغبتها في العيش معه.

تصاعد قضايا الخلع في مصر 

في السنوات الأخيرة، تصاعدت أعداد قضايا الخلع في مصر، ما جعله واحدًا من أكثر الموضوعات القانونية إثارة للجدل. فبين من يراه طوق نجاة للنساء الراغبات في إنهاء زواج لا يحتمل، ومن يراه تهديدًا لاستقرار الأسرة، يبقى السؤال: كيف يعمل الخلع؟ وما شروطه وفقًا للقانون المصري؟

وتلجأ بعض النساء إلى الخلع كخيار أخير في ظل ظروف معينة، أبرزها:

العنف والإهانة: إذا تعرضت الزوجة لسوء المعاملة الجسدية أو اللفظية.

النفور وعدم التفاهم: حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود دون إمكانية للإصلاح.

الخلافات المستمرة: إذا كانت العلاقة مليئة بالمشاكل التي تجعل العيش مع الزوج مستحيلًا.

كيف يتم الخلع قانونيًّا؟

العملية تبدأ بتقديم الزوجة طلبًا رسميًّا إلى المحكمة، وبعد ذلك:

تنعقد جلسات استماع لمحاولة التوفيق بين الطرفين.

إذا أصرّت الزوجة على موقفها، تُلزم بالتنازل عن حقوقها المالية.

تصدر المحكمة حكمها بناءً على الإجراءات القانونية.

ماذا بعد الخلع؟

بعد صدور الحكم، يصبح الزواج منتهيًا رسميًّا، ولا يحق للزوج المطالبة بحقوقه المالية إلا إذا تم الاتفاق عليها مسبقًا. من ناحية أخرى، تحتفظ الزوجة بحقوقها تجاه أبنائها في حال وجودهم، وفقًا لقانون الحضانة والنفقة.

الخلع حرية أم تهديد للأسرة؟

مع ارتفاع عدد قضايا الخلع، يظل الجدل قائمًا بين من يراه إنصافًا للمرأة، ومن يعتبره تهديدًا لمفهوم الزواج التقليدي. لكن في النهاية، يبقى الخلع حلًا قانونيًا للنساء اللواتي يجدن أنفسهن في زيجات غير قابلة للاستمرار.

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