الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استقالات ومذكرات مسببة، الأزمات تضرب اللجنة المؤقتة لنادي الطيران وسط تجاهل وزارة الرياضة

نادي الطيران
نادي الطيران

يشهد نادي الطيران أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تقدم 3 من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، باستقالة رسمية، بجانب تقدم عضو رابع بمذكرة مسببة بداعي وجود مخالفات إدارية، وانفراد رئيس اللجنة بالقرارات.

 وتقدم كلا من  الدكتور حسن محمد محمود وأماني محمود صبري باستقالات إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما تقدم المستشار محمد أحمد أحمد علي بمذكرة مسببة تتضمن عدد من المخالفات المالية والإداريةكما تقدم محمود علي باعتذار عن عدم الاستمرار باللجنه ثم عدل عنها .

 

وأكد أعضاء مجلس إدارة الطيران في استقالتهم أن وليد مراد رئيس النادي ينفرد بالقرارات ويهمش دور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، بجانب عدد من المخالفات الإدارية بينها عدم عقد اجتماع مجلس الإدارة بشكل شهري طبقا لما ينص عليه القانون واللائحة.

وأكد الأعضاء أنهم سبق وأن تقدموا بمذكرات للجهة الإدارية متمثلة في أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وأشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، إلا أن جميع تلك الشكاوى والمذكرات لم يتم البت فيها أو إتخاذ أي قرارات حيالها وهو ما دفعهم إلى التقدم بالاستقالة.

كما تضمنت أسباب الاستقالة قيام رئيس النادي باعتماد تشكيلات الأجهزة الفنية والتعاقد مع لاعبين ومدربين دون العرض على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، 

وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الطيران 

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في 21 أغسطس 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عددًا من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران نادى الطيران أشرف صبحي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

أشرف صبحي يلتقي القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام تشكيل عصابي تتزعمه سارة خليفة بالاتجار بالمخدرات

القابضة للكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة، تعرف على المهن المطلوبة

تعرف على ما قالته الفنانة مريم فخر الدين عن بدرية طلبة

استجابة لـ"فيتو"، وزير الرياضة يوقف إجراءات تعيين جهاز كازاخستاني لتدريب منتخب الملاكمة

طلعنا البنات بأعجوبة، شاهدة عيان تكشف تفاصيل حادث المطاردة على طريق الواحات

زغلول صيام يكتب: وهل يفهم موظفو وزارة الرياضة أكثر من رئيس محكمة ومستشار؟! عن تنس الطاولة ونادي الطيران أتحدث

لحظة إزالة أدوار مخالفة في عقارات بمنطقة اللبيني (فيديو)

قبل مواجهة الليلة، القيمة السوقية لـ بيراميدز 8 أضعاف الإسماعيلي

خدمات

المزيد

تويوتا تطرح نماذج هجينة تمهيدا لوداع سيارات الوقود

تعرف على آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

ارتفاع الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

بينها غزوة بواط، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الأول

تفسير حلم الخطوبة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads