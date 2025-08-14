استقالات ومذكرات مسببة، الأزمات تضرب اللجنة المؤقتة لنادي الطيران وسط تجاهل وزارة الرياضة

يشهد نادي الطيران أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية، بسبب تقدم 3 من أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، باستقالة رسمية، بجانب تقدم عضو رابع بمذكرة مسببة بداعي وجود مخالفات إدارية، وانفراد رئيس اللجنة بالقرارات.

وتقدم كلا من الدكتور حسن محمد محمود وأماني محمود صبري باستقالات إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما تقدم المستشار محمد أحمد أحمد علي بمذكرة مسببة تتضمن عدد من المخالفات المالية والإداريةكما تقدم محمود علي باعتذار عن عدم الاستمرار باللجنه ثم عدل عنها .

وأكد أعضاء مجلس إدارة الطيران في استقالتهم أن وليد مراد رئيس النادي ينفرد بالقرارات ويهمش دور أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، بجانب عدد من المخالفات الإدارية بينها عدم عقد اجتماع مجلس الإدارة بشكل شهري طبقا لما ينص عليه القانون واللائحة.

وأكد الأعضاء أنهم سبق وأن تقدموا بمذكرات للجهة الإدارية متمثلة في أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وأشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، إلا أن جميع تلك الشكاوى والمذكرات لم يتم البت فيها أو إتخاذ أي قرارات حيالها وهو ما دفعهم إلى التقدم بالاستقالة.

كما تضمنت أسباب الاستقالة قيام رئيس النادي باعتماد تشكيلات الأجهزة الفنية والتعاقد مع لاعبين ومدربين دون العرض على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي،

وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الطيران

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا في 21 أغسطس 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عددًا من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

