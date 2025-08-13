وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية بالأسمرات

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، والمهندس أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وحسن الغندور، رئيس مجلس امناء التنمية الشبابية بالاسمرات، حمام سباحة نصف أولمبي بمركز التنمية الشبابية بالاسمرات.

وقام الوزير بجولة تفقدية في المركز حيث تفقدوا "الملعب القانوني، ملعب كرة قدم خماسي، ملعب متعدد الاغراض".

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن افتتاح حمام السباحة نصف الأولمبي بمركز التنمية الشبابية بالاسمرات يمثل خطوة حيوية ضمن استراتيجية الوزارة الطموحة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتوفير بنية تحتية متكاملة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية. مشددا على ايمان الدولة المصرية بأن الرياضة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي أداة فعالة لبناء الشخصية، وصقل المواهب، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الصالحة، خاصة في المناطق التي تشهد تطويرًا حضريًا مستمرًا.

وأضاف صبحي أن هذا المشروع يأتي في إطار التنسيق المتكامل مع كافة أجهزة الدولة، وعلى رأسها محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية، لضمان خدمة قطاع عريض من قاطني المنطقة، وتلبية احتياجاتهم الرياضية والشبابية.

ويؤكد هذا الافتتاح على التزام الدولة الراسخ بدعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة في توفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبنائنا، من خلال الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته البدنية والذهنية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح حمام السباحة نصف الأوليمى اليوم استكمال لاحدى حلقات نجاح جهود الدولة في تطوير وتقديم حياة كريمة للمواطن في الأحياء المطورة، ومن بينها النهوض بالمستوى الرياضي لأبنائنا القاطنين بها، بعد أن قامت الدولة بالانتهاء من بناء الوحدات السكنية الحضارية في إطار النهضة الشاملة في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

