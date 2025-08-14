الخميس 14 أغسطس 2025
مباحث التموين بالغربية تضبط 1.7 طن دواجن فاسدة

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية في ضبط طن و700 كيلو من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات بدائرة قسم ثان طنطا.

وكان العقيد علاء موسى رئيس مباحث تموين الغربية قد كلّف النقيب عمرو بحيري معاون المباحث بمتابعة إحدى التلاجات المشتبه بها وذلك بعد ورود معلومات وتحريات مؤكدة.

وبالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء تم مداهمة الموقع بمدينة طنطا حيث أسفر الفحص الظاهري عن وجود علامات فساد على الدواجن.

وبعد سحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة أكدت النتائج عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. 

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لعرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

