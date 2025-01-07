الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية لمناقشة خطط الفترة المقبلة

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية

 التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبد الباقي، لبحث استراتيجية وخطة عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لدعم الرياضات الرقمية.

شهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد خليف، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، أمنية يحيى ومحمد وردة وراشد حسنين أعضاء مجلس الإدارة.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية 
أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية 

وتناول اللقاء استعدادات الاتحاد للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية لعام 2027، التي تستضيفها مصر، والتي ستشهد ولأول مرة في تاريخها إدراج الرياضات الإلكترونية ضمن منافساتها، مما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة الرقمية على المستويين المحلي الإفريقي.

 

 أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية 
 أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية 

كما ناقش الاجتماع إطلاق دوري مصري للرياضات الإلكترونية، يستهدف إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى خطة الاتحاد للوصول إلى تسجيل مليون لاعب ضمن قواعد بياناته بحلول نهاية عام 2025.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضات الإلكترونية تمثل أحد أهم المجالات الواعدة التي تستقطب الشباب وتعزز من قدراتهم التكنولوجية والإبداعية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتحقيق أهدافه وتطوير هذه الرياضة في مصر.

وأوضح صبحي قائلا: "إن الرياضات الإلكترونية لم تعد مجرد هواية بل أصبحت منصة متكاملة تجمع بين الابتكار والتنافسية، ووزارة الشباب والرياضة تؤمن بدورها في بناء أجيال تمتلك مهارات تقنية تواكب متطلبات العصر الرقمي، نعمل على تسخير كل الإمكانات لدعم هذا القطاع الواعد الذي يحمل آفاقا واسعة لتحقيق إنجازات رياضية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي”.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير البنية التحتية للرياضات الإلكترونية وإطلاق مبادرات مبتكرة بالتعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الشباب وتعزيز حضور مصر كوجهة رائدة في هذا المجال على المستوى الإفريقي والعالمي.

 

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة. 

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالاصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدي للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

ومن جانبه تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة في تحسين قطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.

وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع أشرف صبحي

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