السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بكفر الشيخ

إزالة الاعلانات المخالفة
إزالة الاعلانات المخالفة بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ حملات موسعة لإزالة الإعلانات المتهالكة والمخالفة، في إطار تطبيق أحكام قانون الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وإعادة هيكلة منظومة الإعلانات بالمحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين إدارة الدعاية والإعلان، ورئاسة مركز ومدينة كفرالشيخ.

أسفرت الحملات عن إزالة 45 إعلانًا مخالفًا، وتحرير 20 محضرًا بحي غرب كفرالشيخ، طبقًا للنموذج (8) الوارد بالقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الجمالي للمدن والقرى، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للإعلانات، موجهًا باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة وتنفيذ الحملات بكل جدية وانضباط، وإزالة الإعلانات غير المرخصة من الشوارع والميادين والطرق العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية دون استيفاء الإجراءات القانونية.

الاجراءات القانونية ازالة الاعلانات المخالفة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ

الجريدة الرسمية
