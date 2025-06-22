وكيل "تعليم دمياط" يتفقد لجنتي النظام والمراقبة والإدارة لقطاع التعليم الصناعي

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية بلجنتي النظام والمراقبة والإدارة الخاصة بالتعليم الصناعي "نظام الثلاث سنوات – قطاع دمياط"، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن متابعة أعمال كنترولات التعليم الفني.

وكيل تعليم دمياط يتابع أعمال الكنترول للتعليم الصناعي

تفقد شامل لأعمال لجنة الإدارة واستعدادات استقبال المصححين

بدأ "عمارة" جولته بتفقد لجنة الإدارة، حيث تابع عن قرب سير عملية تصحيح الامتحانات، واستمع إلى شرح مفصل حول الإجراءات التنظيمية المتخذة لاستقبال المصححين من المحافظات الأخرى.

وأكد وكيل الوزارة خلال زيارته على أهمية توفير بيئة مناسبة تضمن سهولة أداء المهام، مشددًا على توفير جميع الإمكانيات داخل مقرات الاستراحات الخاصة بالمصححين، لضمان راحتهم ودعم كفاءتهم.

انضباط تام داخل غرف لجنة النظام والمراقبة

وفي الجزء الثاني من جولته، انتقل "عمارة" إلى غرف لجنة النظام والمراقبة، حيث اطمأن على حسن سير العمل وانتظام الفرق المسؤولة عن التعامل مع أوراق الإجابة، ومراجعة مدى الالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بعمليات التصحيح والرصد.

وأشار إلى أن دقة الإجراءات داخل الكنترولات تعكس مدى الجدية والانضباط المطلوب في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن العمل داخل هذه اللجان يمثل عصب العملية التعليمية لمرحلة التعليم الفني.

إشادة بمستوى الأداء... وتأكيد على أعلى درجات الكفاءة

وفي ختام جولته، أعرب الأستاذ ياسر عمارة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين بلجنتي الإدارة والنظام والمراقبة، مشيدًا بما شهده من انضباط والتزام وكفاءة في الأداء.

وأكد أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على تنفيذ تعليمات الوزارة بحذافيرها، خاصةً في ما يتعلق بالتصحيح والمراجعة، لما لذلك من أثر مباشر على مستقبل طلاب التعليم الصناعي.

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