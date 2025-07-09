"تعليم دمياط" يستعد لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اجتماع موسع برئاسة وكيل الوزارة لمناقشة الترتيبات النهائية

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا اليوم الأربعاء، ضم مديري الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، بالإضافة إلى موجهي عموم المواد الدراسية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن للطلاب أداء اختباراتهم في أجواء هادئة وعادلة.

مواعيد الامتحانات وخطة العمل الميداني

استعرض الاجتماع مواعيد بدء امتحانات الدور الثاني، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية يوم 26 يوليو الجاري، فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية خلال الفترة من 9 وحتى 14 أغسطس المقبل.

كما تم التأكيد على الالتزام التام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتفعيل القانون رقم 205 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات، بهدف ضمان النزاهة والانضباط داخل اللجان.

تشديدات على الانضباط وتكافؤ الفرص

وشدد "عمارة" خلال الاجتماع على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، مع التأكيد على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التهاون مع أي مخالفات تعيق سير الامتحانات أو تخل بنزاهتها.

ووجه بتوزيع المتابعين والموجهين ومديري المراحل التعليمية على جميع اللجان الامتحانية، لضمان الرقابة المستمرة والتدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تطرأ خلال سير الامتحانات.

وكيل الوزارة يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة

متابعة ملفات التظلمات والتحويلات إلكترونيا

من جانب آخر، ناقش الاجتماع مستجدات ملفات التظلمات الخاصة بالشهادة الإعدادية، إلى جانب آليات التحويل بين المدارس وإجراءات النقل والندب للمعلمين.

وأشاد الحضور بالتطبيق الإلكتروني لهذه الخدمات خلال العام الحالي، لما حققه من سرعة في الإنجاز وسهولة في الإجراءات، بما يتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

التزام كامل لضمان انتظام العملية التعليمية

وأكد "وكيل الوزارة" أن مديرية التربية والتعليم بدمياط حريصة على انتظام العملية التعليمية، وتوفير كافة المقومات التي تساعد الطلاب على النجاح، في إطار من النزاهة والشفافية والعدالة، ووفقًا لما تفرضه القوانين والتعليمات المنظمة.



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