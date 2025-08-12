زغلول صيام يكتب: اللاعبون والمدربون الأجانب بمصر بلا تصريح عمل ولا إقامة.. شكرا سفارة جنوب إفريقيا!!

في أي مكان يذهب إليه المصري، لاعبًا أو مدربًا أو أنه يعمل في أي وظيفة، لا بد من تصريح عمل في البلد التي يعمل فيها حتى يتمكن من الحصول على الإقامة، وغير ذلك لا يتم الاعتراف به وتطارده الهيئات المنوط بها القيام بذلك.

لاحظت منذ فترة، وبالتحديد الموسم الماضي، عندما كانت الأندية المصرية تسافر إلى جنوب إفريقيا للمشاركات الإفريقية، أن هناك مشكلة في تأشيرة السفر، باعتبار أن اللاعبين الأجانب ليس لديهم إقامة أو تصريح عمل... تأكدت أن هناك شيئًا ما يدور خلف الكواليس.

فوجئت أن أعدادًا كبيرة من اللاعبين الأجانب ليس لديهم تصريح عمل من وزارة القوى العاملة المصرية، ويقيمون بتأشيرة سياحية.

أعلم أن الجهات الأمنية في مصر متيقظة تمامًا وتعرف كل نملة تدخل البلاد، ولكن... هل قامت باقي الجهات بدورها؟ سواء وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد المصري لكرة القدم أو وزارة القوى العاملة؟!

نعم، هناك تحركات مؤخرًا من جانب القوى العاملة لحث الأندية على ضرورة استخراج تصاريح عمل للاعبين المحترفين.

في تواصل مع وزارة القوى العاملة عن طريق زميلي أحمد عبدالمحسن، المكلف بتغطية وزارة القوى العاملة، أفادني أنه تحدث مع السيدة كريمة عبدالرحمن، مدير عام تراخيص وتنظيم عمل الأجانب في مصر، والتي أكدت له أن خطوات استخراج ترخيص العمل تتم بعد التعاقد مع اللاعب، ثم موافقة وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، وإرسال الأوراق بعد ذلك لاستخراج الترخيص، مصحوبًا بموافقة الوزارة وصورة من عقد اللاعب مختوم بخاتم الاتحاد المعني، وقرار إنشاء النادي، واستمارة 2 تأمينات.

ومن ضمن ما قالته مدير إدارة ترخيص العمالة الأجنبية في مصر، أن رسوم إجراء الترخيص تشمل 20200 جنيه عن أول عام...

وكشفت أن من بين الأندية التي تم الترخيص لها: طنطا، والمقاولون العرب، والاتحاد السكندري.

وكشفت أيضًا أن النادي الأهلي يقوم حاليًا بعمل تراخيص عمل لكل لاعب أجنبي في فريق الكرة، مشيرة إلى استخراج تصاريح للاعبي الأهلي الأجانب في السلة والطائرة واليد، وحاليًا أيضًا يقوم نادي زد بنفس الخطوات.

وقالت إنه تم إرسال خطابات لجميع الهيئات الرياضية في مصر من أجل استخراج تصاريح عمل للأجانب.

ومن ضمن ما قالته: العقوبات المفروض أن تُوقّع على تشغيل اللاعبين والمدربين الأجانب بدون ترخيص عمل...

وقد حاولت التواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والمفروض أن تكون لديها كافة البيانات عن اللاعبين والمدربين الأجانب في عموم مصر، لكل الألعاب، وأفادوني بالتواصل مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، ولكن عبثًا، فشلت كل الجهود في الوصول إلى حقيقة واضحة في هذا الأمر...

أتمنى من اتحاد الكرة أن يكون من شروط القيد أن يكون هناك تصريح عمل للاعب وإقامة في جمهورية مصر العربية، وهو بند معروف في كل مكان في العالم!!

متى يتحرك كل مسئول في مكانه من أجل وضع نظام للعمالة الأجنبية في مصر؟! إقامة تعني رسومًا كل عام تُقدّر بـ2000 دولار سنويًا، وتصريح العمل ذكرنا رسومه من قبل... هؤلاء يتقاضون آلاف الدولارات شهريًا، وعليهم تسديد حق الدولة؟!

إلى متى تظل الدولة صامتة على تلاعب الأندية في عقود لاعبيها ومدربيها هربًا من دفع الرسوم المستحقة عليها؟! إلى متى يظل هؤلاء مصنّفين: أهلي وزمالك؟!

القضية أكبر من ذلك بكثير...

