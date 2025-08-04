زغلول صيام يكتب: رابطة الأندية اكتشفت أن فيه شهر اسمه أغسطس! خايف تكتشف بعدين إن فيه عيدين ووقفة عرفات! قمة الهزل في الدوري المصري

علي مدار الساعات الماضية فوجئت بسيل من برقيات الشكر من أندية الدوري الممتاز المصري لرابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب لاستجابته للأندية بتعديل مواعيد مباريات الدوري الممتاز، بعد أن تم إعلانها لتقام في السادسة والتاسعة بدلا من الخامسة والثامنة …..ياسلام …التعديل علي جدول لم يمر عليه أسبوع ….امال فين الشركة الألماني ؟!

صحيح هي الشركه دي ملهاش اسم ؟! ما علينا.. هو الأستاذ الجهبذ الذي وضع الجدول وحدد المواعيد لا يعرف أن الدوري سيبدأ في أغسطس -وما أدراك ما أغسطس - أم أنه اكتشف إن فيه شهر اسمه أغسطس تكون فيه درجة الحرارة مرتفعة.

أخشي ما أخشاه ان الأستاذ الجهبذ واضع جدول الدوري سيفاجئ بأن في مصر عيدين أحدهما الفطر والآخر الأضحي، وأن هناك وقفة عرفات … وأن هناك استحقاقات سياسية مثل انتخابات مجلس النواب ربما ستضطره للتعديل.

يا مؤمن أنت عدلت جدول الدوري ولم يمر علي إعلانه أسبوع، فما بالك عندما يبدأ الموسم!!

….عموما البداية لا تبشر بأي خير طالما بدأت بالاستجابة لرغبات الأندية، وبعض ممن هواهم في العمل لا يتلائم مع النهار، ويريدون أن يعملوا في الأجواء الطرية!

هو الدوري الإنجليزي مش هيبدأ بعد عشرة أيام من الآن، وهناك مباريات ستقام في الواحدة ظهرا وفي درجات عالية ربما لا تقارن بمصر، أليس هناك دوريات تلعب نهارا في درجات حرارة أعلي من مصر، واللا لاعبينا مش واخدين علي المرمطة واللعب في عز النهار !

هو لو واحد فكر شوية أليس هناك مباراة للفريق الوطني أمام بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل بالعاصمة واجادوجو في الرابعة عصرا يعني لا خمسة ولاغيرها …ألم يكن من الاجدي تعويد اللاعبين علي اللعب في تلك الفترة لصالح منتخب مصر !!

المخرج عايز كده …عايز رابطة اتعينت بحكم الأمر الواقع ….وعايز عشوائية تسيطر علي كرة القدم المصرية ….ولكن السؤال إلي متي ؟!!

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