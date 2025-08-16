ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل.. تراجع المواليد في آخر 5 سنوات.. و5 محافظات بالصعيد تتصدر قائمة الأعلى في الزيادة السنوية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل إلى (108 ملايين نسمة) اليــوم السبت الموافق 16 /8 /2025.

وكان عدد السكان قد بلغ (107 ملايين نسمة) يــوم السبت الموافق 2 /11 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات

ومع بلوغ عدد السكان (108 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين عدد المواليـــد والوفيــــات)، قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 287 يومــــًا (9 أشهـــر و17 يوما).

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 108 ملايين نسمة لتصبح 287 يومًا مقابل 268 يومًا خلال المليون السابق و(250) يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى (5165) مولودا مقابل (5385) مولودا خلال فترة الوصول إلى 107 ملايين نسمة و(5599) مولودا للوصول إلى 106 ملايين نسمة.

عدد المواليد

وبلــغ عدد المواليد (1.482) مليـون خـــلال الفترة من (2 /11 /2024 إلى 16 /8 /2025) بمتوســط (5165 مولودا) يوميًا و(215 مولودا) كل ساعة و(3.6 مولود) في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16.7 ثانية تقريبًا.

مدة بلوغ 108 ملايين نسمة بالأيام 287 يوما

متوسط أعداد المواليد اليومية 5165

متوسط أعداد المواليد في الساعة 215

متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 3.6

مولود كل 16.7 ثانية

مركز معلومات وزارة الصحة والسكان

ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2024 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (19.4) لكل ألف من السكان عام 2023 إلى ( 18.5) في الألف عام 2024، حيث سجلت محافظــات (أسيوط /سوهاج/ قنا/ المنيا/بني سويف) أعلى معدلات للمواليد بواقع (23.8 / 23.7 / 22.3 /21.9 / 20.7) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظــات (بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية) أقــل المعــدلات (11.8 /14.3 / 15.0 / 15.0/ 15.4) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية، وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021 ووفقًا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الانخفاض في معدل الإنجاب، حيث بلغ (2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023.وأخيرًا (2.41 ) خلال عام 2024.

وبالرغم من تراجع أعداد المواليد والزيادة السكانية إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

الشباب بعيون الإحصاء.. الفئة من (18 ـ 29 سنة) تمثل 19.9% من سكان مصر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) بلغ 21,3 مليون نسمة، بنسبة 19.9% من إجمالي السكان (51.9% ذكور ـ 48.1% إناث).

وأشار التقرير الذى صدر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، إلى أن عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 17.5% من إجمالي السكان، وذلك وفقًا لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة، حيث استعرض الجهاز أهم مؤشرات الشباب (18- 29 سنة) في مصر طبـــقًا لبيانات السكان 1 ـ 1 ـ 2025.

طبقًا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين، أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2023 /2024)



- بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.8 مليون طالب (50.4% ذكـور، 49.6٪ إناث) وعدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية، منهم: 2.4 مليون طالب، مقابل 385.9 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

- بلغت نسبـة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 72.7٪ من إجمالي المقيـديـن في تلك الجامعات (43.4% ذكــور، 56.6% إناث) مقابـل 27.3٪ في الكليات العملية منهم (54.3% ذكور، 45.7% إناث).

- بلغـت نسبة المقيديـن في الكليات النظرية بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية 18.8٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (51.0% ذكور، 49.0% اناث) مقابل 81.2٪ في الكليات العملية (55.8% ذكور، 44.2% إناث).

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكـوميــة وخاصـــة 199.6 ألف طالــب منهم (44.7 ٪ ذكور، 55.3% إناث).

- بلـغ متوسط عــدد الطـلاب لكـــل عضو هيـئة تدريــس ومعاونيهم 22 طـالبا فـي الجامعـات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 15 طالـب بالجامـــعات الخاصــة والأهلية والتكنولوجية.



• طبقًا لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2023

- بلغ إجمالي عدد خريجـي الجامعـات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية 547.2 ألف خريج بنسبة (43.4% الذكور، 56.6% الاناث) منهـم 502,6 ألف خريج من الجامـعات الحكومية بنسبة 91.8٪ وعدد 44,6 ألف خريج من الجامعات الخـاصة والأهلية والتكنولوجية بنسبة 8.2٪.

• طبقًا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2024

- بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 42.7% (80.6% ذكور، 19.4% من الإناث)

- 26.1% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

- 48.6% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط وأقل من الجامعي ( 4,2% مؤهل فوق متوسط، 39.4% مؤهل متوسط، 5.0% ثانوي عام/أزهري)

- 15.0% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

- 10.3٪ من قـوة العمل للشباب (4.6% يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية)، (5.7 ٪ أميـين).

- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 53.5 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (50.5٪ ذكور، 72.4 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.8٪ (15.0% ذكور، 43.1 إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 18.6% من إجمالي العاملين (15.6% ذكور، 38.1% إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمين الصحي 15.1% من إجمالي العاملين (12.1% ذكور، 34.6% اناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.3٪ (9.9٪ ذكور، 37.8٪ إنـاث).

• طبقا لبيانات مسح ممارسة النشاط الرياضي للأسر المصرية عام 2023

- بلغت نسبة الشباب ممارسي كرة القدم 56.1% في الفئة العمرية (18-29 سنة) (67.9% ذكور، 4.8% إناث)، كما بلغت ممارسي رياضة المشي والجري نسبة 15.9% (8.2% ذكور، 49.6% إناث).

- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الفئة العمرية (18-29 سنة) 42.7% (48.9% ذكور، 35.8% إناث).



- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الحضر 47.4% (52.6% ذكور، 41.6% اناث) مقابل الريف 39.0% (46.0% ذكور، 31.2% إناث).

• إنجازات الدولة نحو الشباب

في إطار حرص الدولة على دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي، شهد عام 2025 سلسلة من الفعاليات والمبادرات التي تجسد التزام الدولة بتعزيز مشاركة الشباب في جهود التنمية وصناعة القرار، منها:

- في شهر مايو، تم تنظيم النسخة الخامسة من "منحة ناصر الدولية للقيادة"، بمشاركة 150 شابًا وشابة من 80 دولة حول العالم، ضمن برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى إعداد قيادات شابة فاعلة في قضايا الجنوب العالمي، تحت رعاية رئاسة الجمهورية وبشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة.

- في شهر أبريل، أطلقت الحكومة المصرية "المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والجامعات التكنولوجية ومؤسسات التدريب، بهدف تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، من خلال عرض تجارب دولية ناجحة، من أبرزها الشراكة بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكوريا الجنوبية.

- في شهر فبراير، تم تنظيم "ملتقى الشباب الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي والابتكار"، بمشاركة وفود شبابية من أكثر من 30 دولة، حيث استعرض المشاركون مشروعات شبابية مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ضمن جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي والتعاون الدولي.

كما تم تنفيذ النسخة الثالثة من "برنامج الدبلوماسية الشبابية" الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، بهدف تأهيل الشباب المصري للتفاعل مع القضايا الدولية، من خلال تدريبات متخصصة ولقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، بما يسهم في إعداد جيل من "سفراء الشباب" القادرين على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

- على مدار العام، واصلت الدولة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركّز على دعم ريادة الأعمال، والتدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل والشمول المالي في مختلف المحافظات، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء بيئة محفزة تُطلق الطاقات وتُعزز من المشاركة الفاعلة في مسارات التنمية. وتعكس هذه الجهود المتواصلة التزام الدولة ببناء جيل مؤهل، مبدع، وقادر على المنافسة، بما يعزز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الشباب حول العالم

- يعرف مصطلح "الشباب" وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 - 24) عامًا.

ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للعام الدولي للشباب عام (1985)، ومع ذلك فإن تعريف مصطلح "الشباب" يختلف من بلد إلى آخر، وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.

- هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين (15 -24 سنة)، يمثلون 16% من إجمالي سكان العالم، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشباب بنسبة %7 بحلول عام 2030 الموعد المرتجى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.

