رئيس محكمة النقض يستقبل وفدًا قضائيًا رفيعًا من سلطنة عمان

استقبل المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى – بمكتبه بديوان محكمة النقض، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من سلطنة عمان الشقيقة، برئاسة المستشار إبراهيم بن عبد الله بن حمد البوسعيدي – قاضي المحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بإبراء – وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.

الوفد

حضر اللقاء المستشار محمد عبد العال – النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد راشد – النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسن عبد اللطيف – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار أحمد رفعت – نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار خالد فاروق – نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وأعرب المستشار عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في دعم مسيرة العدالة وترسيخ سيادة القانون في البلدين.

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