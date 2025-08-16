موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقناة الناقلة

يفتتح مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026، مساء اليوم السبت بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو".

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

واكتفى مان سيتي بالتأهل الصعب إلى دوري أبطال أوروبا، حيث حسم الأمر في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم رفقة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، حيث يمثل ذلك موسمه الكامل الأول مع السكاي بلو.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في يناير الماضي، بعدما قدم أداءً مميزًا للغاية مع الفريق الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.