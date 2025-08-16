السبت 16 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون والقناة الناقلة

موعد والقناة الناقلة
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

 يفتتح مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026، مساء اليوم السبت بمواجهة وولفرهامبتون على ملعب "مولينيو".

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

واكتفى مان سيتي بالتأهل الصعب إلى دوري أبطال أوروبا، حيث حسم الأمر في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة اليوم رفقة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون، حيث يمثل ذلك موسمه الكامل الأول مع السكاي بلو.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، في يناير الماضي، بعدما قدم أداءً مميزًا للغاية مع الفريق الألماني.

