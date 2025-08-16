السبت 16 أغسطس 2025
محافظات

تعليم الإسكندرية تتابع اختبارات الطلاب الإلكترونية للالتحاق بمدارس المتفوقين

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية تتابع اختبارات الطلاب الإلكترونية

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت  اختبارات الطلاب الإلكترونية للالتحاق  بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem.

الأمن يكشف ملابسات واقعة مطاردة والتعدي على أسرة بالشرقية وضبط الجناة

غرفة عمليات بتعليم الدقهلية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM  وذلك بحضور أميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وسعيد الشورة مديرشئون الطلبة وأعمال الإمتحانات ومعتز محمد مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأُجريت الاختبارات بديوان عام المديرية، حيث توافد الطلاب  فى اليوم الأول لعقد الاختبارات في المواعيد المحددة لأداء الاختبارات الإلكترونية والتى تقرر عقدها فى الفترة من السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ حتى الثلاثاء ١٩ أغسطس الجارى وقد أكّد مدير المديرية الدكتور عربي أبو زيد على ضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب راجيًا التوفيق للجميع.

وقال (أبو زيد)  أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"..نقطة مضيئة في التعليم المصري فمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" تستثمر في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال المدارس الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس "STEM” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.

