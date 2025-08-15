تبدأ بالمناورات، قوات الاحتلال تتلقى رسائل الاستعداد لعملية في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جنود الاحتلال حصلوا على رسالة أولية بالاستعداد لعملية في قطاع غزة، لكن لا تزال هناك عدة مراحل أمام المصادقة على الخطط العملياتية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن الألوية النظامية في الجيش تلقت تعليمات للاستعداد لإجراء مناورات جديدة في قطاع غزة.

غارات وقصف مدفعي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على مدينة غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتدمير مرعبة، أحدثت انفجارات هائلة أضاءت سماء مدينة خان يونس وأشاعت حالة من الفزع بين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية وناشطون أن جيش الاحتلال أرسل "روبوتات مفخخة" إلى أحياء سكنية في وسط وشمال خان يونس، وقام بتفجيرها ما نتج عنه نسف عشرات المنازل السكنية.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الروبوتات المفخخة في تنفيذ عمليات النسف التي تطال الأحياء السكنية، حيث يتم تحميلها بأطنان من المتفجرات وتشغيلها عن بعد لتحدث انفجارات هائلة.

وعادة ما يلجأ الاحتلال إلى الروبوتات المفخخة في عملياته في الأحياء السكنية، خاصة في ساعات الليل، لتجنيب جنوده مخاطر الدخول في مناطق خطرة يحتمل أن يواجهوا فيها مسلحين فلسطينيين.

