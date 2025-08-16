السبت 16 أغسطس 2025
خارج الحدود

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها اليوم السبت إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

 واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، أمس، استشهاد 16 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع.

txt

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يوسع نطاق العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بغزة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بمدينة غزة.

غزة جيش الاحتلال المستشفي المعمداني

