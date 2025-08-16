الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل مطرب المهرجانات أمين خطاب

انتهى مطرب المهرجانات أمين خطاب من إجراءات إخلاء سبيله من قسم الشيخ زايد بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر في منطقة الشيخ زايد.

وكانت النيابة قد قررت عرض مطرب المهرجانات أمين خطاب على مصلحة الطب الشرعي وسحب عينة دماء منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وتحديد نوع المادة المخدرة في دمه.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

القبض على المتهم بالجيزة

البداية كانت أثناء قيام الإدارة العامة للمرور للجيزة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان بحملة مكبرة على الطرق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد للكشف عن متعاطي المخدرات وتمكنت من ضبط ٣ من قائدي المركبات متعاطين للمواد المخدرة بعض خضوعهم لتحليل المخدرات على طريق الإسكندرية الصحراوي، ومن بينهم أمين خطاب (27 سنة - مطرب شعبي)، المقيم في دائرة قسم شرطة الأهرام، الذي كشف التحليل تعاطيه لمخدر “الحشيش”.

وكان مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول مفاده أنه أثناء قيام أجهزة الأمن بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ حملة بطريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه القاهرة بدائرة القسم تم ضبط 3 حالات تبين تعاطيها للمواد المخدرة، ومن بينهم مطرب شعبي شهير حيث تبين بالكشف عليه طبيًّا تعاطيه لمادة “الحشيش”.

