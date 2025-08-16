ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 636 قتيلًا

خلفت الأمطار الغزيرة في شمال باكستان، ما لا يقل عن 320 قتيلًا في الساعات الـ48 الماضية، حسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات اليوم السبت، ما يرفع عدد القتلى إلى 636 منذ بداية الموسم الماطر في أواخر يونيو.

وسُجّل أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، التي شهدت 211 قتيلًا، وفق ما هيئة إدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ في الولاية بلال أحمد فايزي، إن البحث متواصل منذ الصباح، بمشاركة أكثر من ألفي مسعف سعيًا لانتشال الجثث المطمورة تحت الأنقاض.

وأضاف "الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة وانقطاع الطرق، تعيق وصول سيارات الإسعاف ويتحتم على المسعفين التنقل مشيًا".

وقتل 9 في الشطر الباكستاني من كشمير، فيما أُحصيت في شطره الهندي 60 ضحية، و80 مفقودًا.

وقتل 5 في منطقة غيلغيت بالتستان السياحية في أقصى شمال باكستان التي يقصدها في الصيف متسلقو جبال من جميع أنحاء العالم. وقضى معظم الضحايا في فيضانات مفاجئة أو في انهيار منازلهم أو صعقًا بالكهرباء أو البرق.

وتحطمت مروحية إسعاف أمس الجمعة في حادث خلف 5 قتلى يضافون إلى حصيلة الأمطار.

وباكستان، خامس دول العالم سكانًا، وتعد من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وتقول السلطات إن الأمطار التي وصفتها السلطات في هذا الموسم بـ "غير معتادة"، ستشتد في الأسبوعين المقبلين.

