مقتل 194 خلال 24 ساعة جراء أمطار غزيرة في شمال باكستان

أمطار غزيرة، فيتو

تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة التي تضرب شمال باكستان بانزلاقات تربة وفيضانات، ما أسفر عن مقتل 194 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أفادت هيئة إدارة الكوارث، الجمعة.

أمطار غزيرة تضرب شمال باكستان 


وسُجلت غالبية الوفيات في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، حيث قضى 180 شخصًا.


فيما قُتل 9 أشخاص في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير، بينما قُتل 5 في منطقة جلجت بلتستان (شمالا).


وقضى معظم القتلى بسبب الفيضانات وانهيارات المنازل.


من جانبه قال ممثل هيئة إدارة الكوارث الوطنية، سيد محمد طيب شاه، إن موسم الأمطار الموسمية هذا العام بدأ قبل المعتاد ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول، مضيفًا: "سيشتد في الأيام الخمسة عشر المقبلة، وتحديدًا من 16 أغسطس حتى 30 منه"، حسب وكالة فرانس برس.


ومن جهتها أعلنت الحكومة الإقليمية المناطق الجبلية المتضررة بشدة، بونر وباجور ومانسهرا وباتاغرام، مناطق منكوبة.


كما أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرًا من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، وحثت المواطنين على تجنب "الوجود غير الضروري في مناطق معرضة للخطر".


أما في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، فانتشل رجال الإنقاذ جثثًا من بين الأوحال والأنقاض بعدما أودى فيضان مميت اجتاح قرية في جبال هملايا بـ60 شخصًا على الأقل وجرف العشرات.


إلى ذلك قُتل 5 أشخاص بينهم طياران، في تحطم مروحية إنقاذ أثناء توجهها للمناطق المتضررة من انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الموسمية، بحسب رئيس وزراء ولاية خيبر باختونخوا علي أمين غندابور.

