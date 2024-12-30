تعرف على أنواع المخالفات المرورية وطرق دفعها أون لاين

ترصد فيتو لقرائها، أنواع المخالفات المرورية التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، لتجنبها من خلال الالتزام بقواعد المرور أثناء السير على الطرق، كما توضح أنواع المخالفات وطرق الاستعلام عنها، وخطوات دفعها في التقرير التالي.

أولا- لقائدي السيارات احترس هذه المخالفات أثناء سيرك على الطريق

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر من ارتكابها.

ثانيا-أنواع مخالفات المرور

تتنوع مخالفات المرور بين عدة فئات، تشمل التالي:

المخالفات البسيطة: مثل عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

المخالفات المتوسطة: مثل تجاوز السرعة المسموح بها، أو عدم الإشارة عند تغيير الاتجاه.

المخالفات الخطيرة: مثل القيادة تحت تأثير الكحول، أو عدم الالتزام بإشارات المرور.

ثالثا-كيفية الاستعلام عن دفع مخالفات المرور عبر الإنترنت

-الدخول على موقع النيابة العامة

- أو موقع وزارة الداخلية

- وكذلك بوابة مصر الرقمية

- ثم اتباع الخطوات التالية:

-البحث عن قسم مخالفات المرور.

-إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم السيارة، أو رقم البطاقة، أو رقم المخالفة.

-اختيار وسيلة الدفع يمكنك استخدام بطاقة الائتمان أو الدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية.

-إتمام الدفع، تأكد من الحصول على إيصال إلكتروني كدليل على الدفع.

رابعا-كيفية دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

-تحديد نوع رخص المركبات.

-إدخال بيانات لوحة المركبة بالأرقام أو الحروف.

-إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الرخصة.

-إدخال رقم الهاتف المحمول.

-اختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

-طباعة إيصال الدفع.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.