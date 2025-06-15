تفاصيل بوابة التاجر في البنك التجاري الدولي

يتسائل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن ماهية بوابة التاجر ضمن الخدمات عديدة يقدمها البنك للعملاء.

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

ويوفر البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

التحويل الديناميكي للعملة

تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

ويبحث العديد من عملاء بنك التجاري الدولي CIB عن مزايا بطاقات الائتمان المقدمة من خلال فروع البنك.

وأوضح مسئولو بنك التجاري الدولي أن تلك المزايا في بطاقات الائتمان تشمل ما يلي:

تقدم لك بطاقات CIB الائتمانية مجموعة متنوعة من المميزات:

حد ائتماني يصل إلى 5 أضعاف الدخل الشهري لتلبية كل احتياجات العملاء

فترة سماح تصل إلى 55 يوم تتيح للعميل الفرصة للشراء الآن، والدفع لاحقًا.

الحد الأدنى للدفع الشهري هو 5٪ فقط من المبلغ المستحق.

إمكانية التسوق عبر الإنترنت.

تقسيط بدون فوائد وخصومات حصرية في العديد من المتاجر.

الانضمام تلقائيًا لبرنامج المكافآت (باستثناء بطاقة white)..

أنظمة تقسيط مختلفة تناسب جميع الاحتياجات (للعمليات الى تتجاوز مبلغ 500 جنيه)..

إمكانية الحصول على 4 بطاقات إضافية مجانًا مدى الحياة، وذلك لتسهيل ومتابعة ومراقبة إنفاق عائلة العملاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.