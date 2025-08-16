إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سائق وتباع بعد احتجازهما داخل كابينة سيارة نقل ثقيل انقلبت أسفل كوبري أكتوبر بميدان عبد المنعم رياض، بدائرة قسم قصر النيل.

انقلاب سيارة نقل أسفل كوبرى أكتوبر

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل واحتجاز شخصين داخلها.

على الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث تحت إشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وبرفقتهم سيارتا إنقاذ.

وبالفحص تبين أن سيارة النقل فارغة الحمولة، وتحمل لوحات معدنية مصرية (ج هـ د/ 4912) وأخرى ليبية (46951-5ج)، بالإضافة إلى مقطورة بلوحات معدنية (ج ج س/ 5726)، كانت بقيادة المدعو "عمر. س. ا" (61 عامًا – سائق)، وبرفقته التباع "فرج. أ" (63 عامًا).

تمكنت القوات من استخراج السائق ومرافقه بحالة جيدة دون إصابات، كما تبين عدم وجود أي محتجزين أو مصابين آخرين، وعدم حدوث تسرب مواد بترولية بالطريق.

ويجري حاليًا رفع السيارة بواسطة لودر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.