السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر (صور)

إنقاذ سائق وتباع
إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارة نقل أسفل كوبري أكتوبر

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سائق وتباع بعد احتجازهما داخل كابينة سيارة نقل ثقيل انقلبت أسفل كوبري أكتوبر بميدان عبد المنعم رياض، بدائرة قسم قصر النيل.

 

انقلاب سيارة نقل أسفل كوبرى أكتوبر 

 وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل واحتجاز شخصين داخلها.

على الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث تحت إشراف اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وبرفقتهم سيارتا إنقاذ.

 وبالفحص تبين أن سيارة النقل فارغة الحمولة، وتحمل لوحات معدنية مصرية (ج هـ د/ 4912) وأخرى ليبية (46951-5ج)، بالإضافة إلى مقطورة بلوحات معدنية (ج ج س/ 5726)، كانت بقيادة المدعو "عمر. س. ا" (61 عامًا – سائق)، وبرفقته التباع "فرج. أ" (63 عامًا).

تمكنت القوات من استخراج السائق ومرافقه بحالة جيدة دون إصابات، كما تبين عدم وجود أي محتجزين أو مصابين آخرين، وعدم حدوث تسرب مواد بترولية بالطريق. 

ويجري حاليًا رفع السيارة بواسطة لودر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنقلاب سيارة نقل أسفل كوبرى أكتوبر انقلاب سيارة نقل كوبرى اكتوبر ميدان عبد المنعم رياض

مواد متعلقة

الضابط حطم زجاج السيارة بيده، تفاصيل "مطاردة هوليودية" لسائق متهور على كوبري أكتوبر (فيديو)

تطورات جديدة في اتهام سائق حادث كوبري أكتوبر

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads