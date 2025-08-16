بوتين يغادر ألاسكا بعد قمة الـ 3 ساعات التاريخية

استقل الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين طائرته لمغادرة ألاسكا بعد القمة التاريخية التي عقدها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

أظهر مقطع فيديو لحظة صعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طائرته الرئاسية عقب انتهاء القمة التي جمعته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا.

وكان من المقرر أن يتناول ترامب غداء عمل مع بوتين وأعضاء آخرين من الوفد الروسي، ولكن بعد الاجتماع والمؤتمر الصحفي تم إلغاؤه، وفقا لشبكة "إن بي سي".

وعقب القمة وصف الرئيسان القمة التي استغرقت نحو 3 ساعات، بأنها "بناءة"، رغم أنها لم تتوصل إلى "صفقة".

في مؤتمر صحفي قبيل مغادره ألاسكا، وأشار الرئيس الروسي، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال القمة، قائلًا إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وقال بوتين عقب: "نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه لطريق إلى السلام في أوكرانيا".

وأشار إلى أنه ينبغي على أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين عدم وضع "عقبات" أمام السلام.

وأضاف بوتين أن موسكو تتوقع "أن تعي كييف والعواصم الأوروبية كل هذا بطريقة بناءة وألا تخلق أي عقبات أو تقوم بمحاولات لتعطيل التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية".

كما أشاد الرئيس الروسي بمحادثاته مع نظيره الأمريكي، واصفًا ياها بأنها "بناءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".

وامتدت قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ثلاث ساعات يوم الجمعة، إذ سعى الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ 80 عامًا.

وقال المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف للتلفزيون الرسمي إن المحادثات في ألاسكا مضت على نحو جيد للغاية.

