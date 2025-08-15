الدوري الإنجليزي، ليفربول يتعادل سلبيا مع بورنموث بعد مرور ربع ساعة

الدوري الإنجليزي، مرت ربع ساعة وما زال التعادل السلبي يسيطر على مباراة فريق ليفربول مع ضيفه بورنموث، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، في أولى مباريات الدوري الانجليزي لموسم 2025-2026.

تشكيل ليفربول أمام بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: أراوجو- سينيسي- هيل- تروفرت.

خط الوسط: ادامز- سكوت- سيمينو.

خط الهجوم: تافيرنير- واتارا- إيفانيلسون.

إصابات وغيابات ليفربول

ويغيب ريان جرافينبيرخ للإيقاف، إضافة إلى جو جوميز المصاب في وتر العرقوب وكونور برادلي المصاب عضليًا.

إصابات وغيابات بورنموث

فيما يواصل كل من إنيس أونال ولويس كوك التعافي من إصابة الركبة، بينما يقترب لويس سينيستيرا من العودة، ويغيب على الأرجح جاستن كلويفرت بسبب مشاكل في إعادة التأهيل.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

وانطلقت مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد في الساعة الـ 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس.

