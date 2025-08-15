العقوبة المتوقعة على المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

شغلت قضية مطاردة شباب على طريق الواحات لفتيات والتسبب في إصابتهن في حادث، بعدما اصطدمت سيارتهن بسيارة نقل على جانب الطريق، اهتمام كبير في الشارع المصري، بما زاد التساؤل حول العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها علي الفتيات.

قال عبد الله محمد، الخبير القانوني، إن المتهمين في قضية فتيات طريق الواحات لا يواجهون شبهة التحرش فقط، بل حزمة من الاتهامات المشددة التي قد تضعهم أمام أحكام بالسجن لسنوات طويلة.

وأوضح أن القانون رقم 141 لسنة 2021 المعدل لقانون العقوبات، شدد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي، حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) على الحبس من سنتين إلى أربع سنوات وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو أفعال ذات طبيعة جنسية بأي وسيلة.

وأضاف أنه في حال اقترنت الجريمة بالملاحقة التتبع، كما هو ثابت في واقعة الواحات، ترتفع العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه، وتضاعف حال العود.

وأشار إلى أن المادة 306 مكرر (ب) تعتبر الفعل تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكب بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يرفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.

وتابع الخبير القانوني أن ملابسات الواقعة قد تضع المتهمين أيضا تحت طائلة اتهامات التهديد والترهيب، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس أو السجن إذا تضمنت ترويع المجني عليها أو تعريض حياتها للخطر، لا سيما مع أسلوب المطاردة ومحاولة إيقاف السيارة بالقوة.

كما لفت إلى إمكانية تصنيف ما حدث كـ شروع في خطف إذا ثبت أن الملاحقة كانت بهدف السيطرة على الضحايا أو إجبارهن على التوقف، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات، وتتضاعف إذا كانت الضحية أنثى لخطورة الجريمة.

