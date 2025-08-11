علاء عبد العال يمنح لاعبي المحلة راحلة سلبية لمدة 24 ساعة

منح الكابتن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لاعبي الفريق راحة لمدة 24، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمواجهة نادي سموحة السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويهدف الجهاز الفني خلال التدريبات المقبلة إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، والتركيز على الجوانب التكتيكية التي تضمن الظهور بأفضل صورة في المباراة المرتقبة.

وتعادل فريقا البنك الأهلي وغزل المحلة سلبيا في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار

إسحاق يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد

خط الهجوم..اسامة فيصل، احمد اوفا

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولى، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلى

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عامر عامر – أحمد شوشة – أحمد العش – يحيى زكريا – محمود مجدي – موري توريه – معاذ عبد السلام – محمود نبيل – رشاد العرفاوي – ويلياميز صنداي – الآدي سولومون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.