قانوني: تجديد الحبس عن بُعد يهدر حقوق المتهم فى الدفاع عن نفسه

أكد على أيوب المحامي، أهمية حضور محام مع أى متهم سواء بالتحقيقات أو بجلسات تجديد الحبس، لأن القاعدة العامة أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.

التجديد عن بعد باستخدام وسائل حديثة مثل الفيديو كونفرانس إخلال بحقوق الدفاع

وفى حالة التجديد عن بعد باستخدام وسائل حديثة مثل الفيديو كونفرانس فإن ذلك فيه إخلال جسيم بحقوق الدفاع، فكيف يتسنى لدفاع المتهم أن يقدم مستند ما يبرىء ساحة موكله من الإتهام أو يدلل به على عدم توافر الدلائل الكافية أو إنتفاء مبررات الحبس أو عدم ثبوت الجريمة مثل شهادة شهود موثقة أو فاكس أو تلغراف أو خطاب مسجل يحدد فيه أن المتهم تم إلقاء القبض عليه قبل استصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش أو مستند يؤكد أن المتهم كان فى مكان أخر غير مكان وقوع الجريمة أو أنه كان خارج البلاد مثلا أو فى بلد أخر أو مقيد الحرية، أو أى مستند آخر يرى دفاع المتهم أنه جدير بزعزعة عناصر الإتهام والأدلة المادية فى الدعوى.

يظل حضور المحامي ضروريًا

وتابع: إذا تحدثنا عن أهمية حضور المحامي في ضوء تطورات التقاضي عن بعد نستطيع القول بأنه حتى في ظل تطورات التقاضي عن بعد، يظل حضور المحامي ضروريًا، بل وأكثر أهمية، حيث يتيح له التواصل المباشر مع المتهم والقاضي، وفهم ملابسات القضية بشكل أفضل، وتقديم دفوع قانونية فعالة.

وتابع: باختصار، يمثل حضور المحامي في جلسات تجديد الحبس الاحتياطي ضمانة أساسية لحماية حقوق المتهم، وتحقيق العدالة في الإجراءات القضائية.

وأوضح انه كان من الطبيعى أن تقوم وزارة العدل ووزارة الإتصالات بتدشين محاكمات عن بعد بدون حضور ممثل المحامين وهى نقابة المحامين فقد غيبت عن عمد وقصد لأنها تدافع عن حقوق الدفاع والتقاضى عن بعد فيه إخلال بتلك الحقوق، وومن ثم انطلاق التدشين المبدئى والمرحلى فى بعض المحاكم وسوف ينتشر فى كل المحاكم تباعا، دون أن يراعي كيفية تقديم دفاع المتهم لأى مستندات تفيد فى الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا.

وشدد على أن التجديد عن بعد يهدر حقوق المتهم فى الدفاع عن نفسه وفيه فصل غير مبرر بين المتهم ومحاميه ومخالفة للقانون والدستور.

