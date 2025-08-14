لتضحياتهما في انتخابات الشيوخ، قضايا الدولة تكرم اثنين من أعضائها

قام المستشار الدكتورحسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بتكريم اثنين من أبناء الهيئة تقديرًا لتضحياتهما الاستثنائية أثناء أداء مهامهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وكرم المستشار محمد حلمي عمارة لاستمراره في الإشراف القضائي على لجنته الانتخابية بالرغم من وفاة والده في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات، حيث واصل عمله بنزاهة والتزام حتى تم تعيين من يحل محله، مما يعكس أسمى معاني الإخلاص في أداء الواجب.

نال التكريم المستشارة ميادة قريش لصمودها الملحوظ في إدارة لجنتها

كما نال التكريم المستشارة ميادة قريش لصمودها الملحوظ في إدارة لجنتها الانتخابية رغم تعرّضها لإصابة بالغة في القرنية، مؤكدةً بقرارها قيم الثبات المهني والتضحية في خدمة الوطن.

وأشاد رئيس الهيئة خلال التكريم بالروح العالية التي يتحلى بها مستشارو الهيئة، مؤكدًا أن هذه المواقف تُمثّل نموذجًا مشرفًا لانضباط أبناء القضاء المصري وتفانيهم في أداء الاستحقاقات الدستورية وإرساء دعائم العملية الديمقراطية مهما بلغت التحديات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.