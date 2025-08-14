الخميس 14 أغسطس 2025
لتضحياتهما في انتخابات الشيوخ، قضايا الدولة تكرم اثنين من أعضائها

قضايا الدولة
قضايا الدولة

قام المستشار الدكتورحسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بتكريم اثنين من أبناء الهيئة تقديرًا لتضحياتهما الاستثنائية أثناء أداء مهامهما في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.  

وكرم المستشار محمد حلمي عمارة لاستمراره في الإشراف القضائي على لجنته الانتخابية بالرغم من وفاة والده في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات، حيث واصل عمله بنزاهة والتزام حتى تم تعيين من يحل محله، مما يعكس أسمى معاني الإخلاص في أداء الواجب.   

نال التكريم المستشارة ميادة قريش لصمودها الملحوظ في إدارة لجنتها

كما نال التكريم المستشارة ميادة قريش لصمودها الملحوظ في إدارة لجنتها الانتخابية رغم تعرّضها لإصابة بالغة في القرنية، مؤكدةً بقرارها قيم الثبات المهني والتضحية في خدمة الوطن.  

وأشاد رئيس الهيئة خلال التكريم بالروح العالية التي يتحلى بها مستشارو الهيئة، مؤكدًا أن هذه المواقف تُمثّل نموذجًا مشرفًا لانضباط أبناء القضاء المصري وتفانيهم في أداء الاستحقاقات الدستورية وإرساء دعائم العملية الديمقراطية مهما بلغت التحديات.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

