الجمعة 15 أغسطس 2025
الوادي الجديد: بدء تلقي طلبات التعاقد للمرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي بالخارجة

توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي بالخارجة، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها، عن بدء التعاقد مع المواطنين الراغبين في توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم بـ4 مناطق بمدينة الخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، أنه سيجري تلقي طلبات التعاقد للمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي، وذلك في المناطق والأحياء التالية: حي البري (الشوارع الرئيسية)، شارع الإمام الشافعي، شارع عثمان البري، شارع مكتبة يوسف بحي المروة جنوب مدينة الخارجة. 
أوضح المحافظ، أنه على المواطنين المقيمين بهذه الأحياء والراغبين في التعاقد لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي، التوجه إلى مقر خدمة العملاء   لشركة الغاز الطبيعي بحي المروة بمدينة الخارجة بجوار مجمع التمور، ومعهم المستندات التالية، 
1- عدد (2) صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي.
2- أصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب.
3- صورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص بالوحدة السكنية.
ولفت المحافظ، إلى أن  قيمة التعاقد للمرحلة الثانية: 5800 جنيه، تتوفر إمكانية تقسيط قيمة التعاقد وفقًا للأنظمة المعتمدة على أن يجري تلقي الطلبات يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا، خلال أيام العمل الرسمية فقط.

