انطلاق قافلة دعوية للواعظات بالمنصورة عن دور الأم في الحفاظ على النشء

انطلقت اليوم بمدينة المنصورة قافلة دعوية للواعظات تحت عنوان: “دور الأم في الحفاظ على النشء: الوقاية من المواقع الهدامة نموذجًا”، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الأسري وحماية النشء من الأخطار الفكرية والأخلاقية،

الأم ليست فقط راعية لشئون المنزل بل هي أيضًا حارسة لبوابة الفكر والسلوك

واستهلت القافلة فعالياتها بـ مقرأة قرآنية للواعظات، حيث اجتمعن لتلاوة آيات الذكر الحكيم وتدبر معانيها، في أجواء روحانية تبعث على الطمأنينة، قبل الانتقال إلى المحاضرة الرئيسية التي تناولت دور الأم المحوري في بناء شخصية أبنائها، وأهمية مراقبة المحتوى الرقمي الذي يتعرضون له، مع توضيح مخاطر المواقع الهدامة التي تستهدف القيم والأخلاق، وطرح أساليب عملية للتعامل مع هذه التحديات.

وأكدت الواعظات خلال اللقاء أن الأم ليست فقط راعية لشئون المنزل، بل هي أيضًا حارسة لبوابة الفكر والسلوك لدى أبنائها، وأن الحوار الدائم والقدوة الحسنة هما خط الدفاع الأول ضد أي تأثير سلبي، مشددات على ضرورة استخدام التكنولوجيا بوعي، وتوظيفها فيما ينمي العقول ويرتقي بالأخلاق.

وجاءت هذه الفعالية برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الديني والأسري وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف والمحتوى الضار.

