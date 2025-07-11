الجمعة 11 يوليو 2025
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انطلاق قافلة الواعظات بمدينة المنصورة لنشر الفكر الوسطي (صور)

لقاء الواعظات، فيتو
لقاء الواعظات، فيتو

انطلقت اليوم، الجمعة، قافلة الواعظات بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقد سبقت القافلة مقرأة للواعظات، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل الدور الدعوي والتوعوي للمرأة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية للواعظات في مختلف المحافظات.

انطلاق قافلة الواعظات بمدينة المنصورة لنشر الفكر الوسطي

تضم القافلة نخبة من الواعظات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وتهدف إلى نشر الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الانتماء، والتسامح، والتماسك الأسري، ومواجهة الظواهر السلبية كالعنف الأسري، والتطرف، والمفاهيم المغلوطة.

 

 

أهمية تمكين المرأة دعويًا

وتأتي هذه القافلة ضمن القوافل الدعوية التي تنظمها الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، تأكيدًا على أهمية تمكين المرأة دعويًا، وتفعيل رسالتها في توعية الأسرة والمجتمع.

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