أوقاف الدقهلية: لدينا 6970 مسجدا وجهزنا 550 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

صرح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتخصيص عدد كبير من الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد، تشكيل غرفة عملية مركزية وأخرى بكل إدارة لسرعة التواصل وحرصًا على راحة المواطنين.





تخصيص 550 ساحة لصلاة عيد الاضحي المبارك وتوزيعها كالاتي



وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل أوقاف الدقهلية، إنه تم تخصيص 550 ساحة لصلاة العيد، موزعة على النحو التالي: 154 ساحة ملحقة بالمساجد، و273 ساحة بمراكز الشباب، و87 ساحة بأراضٍ فضاء، و33 ساحة بمدارس التربية والتعليم، وساحتين بالمعاهد الأزهرية، وساحة واحدة بنقابة المهندسين بطلخا.

تجهيز 6970 مسجدًا لاستقبال المصلين في الدقهلية



6970 اجمالي عدد المساجد في الدقهلية

وأكد وكيل أوقاف الدقهلية علي أن صلاة عيد الأضحى ستُقام أيضا بجميع المساجد الكبرى والجامعة بالمحافظة، بإجمالي 6970 مسجدًا موزعة على مدن ومراكز وقرى الدقهلية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات لاستقبال المصلين.

غرفة عمليات مركزية واخري بالادارات



وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى تشكيل غرفة عمليات تضم مسؤولي الإدارات، لمتابعة جاهزية الساحات والمساجد من خلال المرور الميداني.

رفع كفاءة النظافة بمحيط أماكن الصلاة

كما يجري التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كفاءة النظافة بمحيط أماكن الصلاة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المصلين لأداء الشعائر في يسر وأمان

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