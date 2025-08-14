الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ"تيشيرت وكوتش"، محافظ دمياط يشهد انطلاق فعاليات "صيف بلدنا" برأس البر (صور)

محافظ دمياط يشهد
محافظ دمياط يشهد مهرجان "صيف بلدنا"، فيتو

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وتستمر فعالياته حتى مطلع سبتمبر المقبل في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

محافظ دمياط يشهد مهرجان
محافظ دمياط يشهد مهرجان "صيف بلدنا"  .. ڤيتو

 

حضور رسمي بارز

جاءت الفعالية بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذة نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

 

فقرات فنية وشعرية تجذب الجمهور

تضمن البرنامج  عروضًا شعرية قدّمها مواهب شابة من أبناء المحافظة، إلى جانب فقرات فنية مميزة لفرق الفنون الشعبية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين ورواد المدينة. وأشاد محافظ دمياط بالتنوع الفني والبرامجي الذي يقدمه المهرجان، مؤكدًا أنه يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المصري ونشر الفنون بين المواطنين.

 

تواصل مباشر مع الجمهور

وخلال الفعالية، قام المحافظ بتوزيع مجلات على الأطفال، في لفتة أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح محطة سنوية ينتظرها زوار رأس البر خلال موسم الصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ثقافة دمياط دمياط الجديدة فرق الفنون الشعبية لهيئة العامة لقصور الثقافة محافظ دمياط وزارة الثقافة ورأس البر

مواد متعلقة

دمياط تتخذ إجراءات لحماية سواحلها من آثار التغيرات المناخية

محافظ دمياط يضع حجر الأساس لأحد المنتجعات السكنية التجارية برأس البر

معلومات الوزراء: توقعات لنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل إلى 4.5 % خلال 2025.. ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال العام الجديد.. وزيادة ملحوظة للاستثمارات وتحويلات العاملين بالخارج

توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

9 مشروعات عملاقة و144% نمو في الإيرادات.. إنجازات وزارة الإنتاج الحربي تتجاوز التوقعات في 2024

حصاد هيئة الكتاب في 2024، طفرة في مشروع النشر وإصدار 450 عنوانًا

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

هي الليلة بكام، تفاصيل مطاردة مجهولين سيارة ملاكي لخطف دكتورة وابنتها أمام أعين نجلها بالشرقية

تأخر عن زيارتها واستفزها في الرد، سيدة تنهي حياة ابنها بـ"شومة" في كرموز بالإسكندرية

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2026

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

أسعار المانجو اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، قفزة في الفونس وانخفاض جديد بالزبدية

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

لحق بوالده، وفاة نجل مدير مكتب الأمن الصناعي بالعدوة في حادث صحراوي المنيا

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads