بـ"تيشيرت وكوتش"، محافظ دمياط يشهد انطلاق فعاليات "صيف بلدنا" برأس البر (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، وتستمر فعالياته حتى مطلع سبتمبر المقبل في مدينتي دمياط الجديدة ورأس البر.

حضور رسمي بارز

جاءت الفعالية بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذة نجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط، واللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

فقرات فنية وشعرية تجذب الجمهور

تضمن البرنامج عروضًا شعرية قدّمها مواهب شابة من أبناء المحافظة، إلى جانب فقرات فنية مميزة لفرق الفنون الشعبية، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المواطنين ورواد المدينة. وأشاد محافظ دمياط بالتنوع الفني والبرامجي الذي يقدمه المهرجان، مؤكدًا أنه يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المصري ونشر الفنون بين المواطنين.

تواصل مباشر مع الجمهور

وخلال الفعالية، قام المحافظ بتوزيع مجلات على الأطفال، في لفتة أدخلت البهجة والسرور على نفوسهم، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح محطة سنوية ينتظرها زوار رأس البر خلال موسم الصيف.

