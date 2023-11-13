الإثنين 13 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الباتيه بالجبنة، معجنات سريعة التحضير لفطار مميز

الباتيه بالجبنة،
الباتيه بالجبنة، فيتو

طريقة عمل الباتيه بالجبنة، من طرق المعجنات التي يعشقها الكبار والصغار، والذي أصبح جزءا هاما من فطار الكثيرين، وأصبح الباتيه بالجبنة يباع في جميع الأفران، ومثله كمثل جميع السلع والاطعمة ارتفع سعره وقلت جودته، ولذلك اتجهت الكثير من الأمهات إلى تعلم طريقة عمل الباتيه بالجبنة في البيت. 

طريقة عمل الباتيه بالجبنة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الباتيه بالجبنة في البيت، وسيعشقه كل أفراد أسرتك.

المقادير:

1\2 كيلو دقيق
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
بيضة
2 ملعقة كبيرة خميرة
2 كوب لبن رايب او اكثر حسب الحاجة
250 جرام جبنة رومى مبشورة
2 ملعقة كبيرة سمسم
2 ملعقة كبيرة حبة البركة
صفار بيضة
1\2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بكينج بودر
1\2 ملعقة صغيرة ملح
 

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خطوات التحضير:

فى اناء يتم خلط الدقيق مع البكينج بودر والخميرة والسكر وذرة ملح
يتم اضافة اللبن الرايب الدافىء الى الخليط السابق ومعه البيضة ثم يعجن لمدة ربع ساعة.
ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك فى مكان دافئ ليخمر.
ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل ليهبط من علو التخمير.
يقطع كرات مع حشوه بالجبنة ويغلق مثل القطايف.
يترك الباتيه ليخمر، ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه.
و يتم إدخاله فرن ساخن جدا، به حمام مائى.
يقدم بالهناء والشفاء.

الباتيه بالجبنة

طريقة عمل الكرواسون

ويمكنك أيضًا عمل الكرواسون في البيت، وتساعدك الشيف آسيا في عمل أسرع وألذ كرواسون بالشيكولاتة، سيبهر افراد أسرتك، ويسعدهم.

المقادير: 
١/٢ كوب حليب دافئ 
كوب و٣/٤ كوب دقيق 
١/٢ ملعقة صغيرة ملح 
١٥٠جرام زبدة مجمدة 
٤ ملاعق كبيرة سكر 
ملعقتين صغيرتين خميرة فورية

للحشو: 
قطع شوكولاتة

للوجه:
بيضة مخفوقة مع قليل من الماء.

طريقة تحضير الكرواسون:

يوضع الدقيق بوعاء عميق.
توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الاخر.
تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.
يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين الى ان يصبح متجانسا وغير لاصقا.
يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.
يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.
تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفليين على هيئة مربع.
تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة
تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.
تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.
يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.
يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.
كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.
يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.
يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة مدة ساعتين.
يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته ٢٣٠ مئوية لمدة ١٢ دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ١٨٠، ويخبز الكرواسون مدة ٥ دقائق أخرى الى أن يصبح لونه ذهبيا.

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