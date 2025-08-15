مصرع شاب في حادث مروري بمركز الداخلة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين مصرع مصطفى أمين جمعة، 37 عامًا، ومقيم قرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الواصل بين مدينة " موط" وقرية " أسمنت" التابعة لمركز الداخلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.