مصرع شاب في حادث مروري بمركز الداخلة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، في حادث مروري، اليوم الجمعة، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

وتبين مصرع مصطفى أمين جمعة، 37 عامًا، ومقيم قرية الشيخ والي التابعة لمركز الداخلة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الواصل بين مدينة " موط" وقرية " أسمنت" التابعة لمركز الداخلة. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

