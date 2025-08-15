الجمعة 15 أغسطس 2025
إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بقنا

انهيار منزل
انهيار منزل

ارتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية الشيخ علي شرق التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، مفاده ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والسقف من الجريد، ما أسفر عن إصابة محمد عبدالمعين عوض محمود يبلغ من العمر 42 عاما، وشوقي السيد شوقي يبلغ من العمر 18 عاما، وبخيت حمدان عبدالرحمن أبو بكر يبلغ من العمر 60 عاما.

جرى نقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي قبل أن يتقرر تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

