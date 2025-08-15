إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل بقنا

ارتفع عدد المصابين إلى 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية الشيخ علي شرق التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، مفاده ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والسقف من الجريد، ما أسفر عن إصابة محمد عبدالمعين عوض محمود يبلغ من العمر 42 عاما، وشوقي السيد شوقي يبلغ من العمر 18 عاما، وبخيت حمدان عبدالرحمن أبو بكر يبلغ من العمر 60 عاما.

جرى نقلهم إلى مستشفى دشنا المركزي قبل أن يتقرر تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.