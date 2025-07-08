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محافظات

لخدمة 28 ألف نسمة، محافظ أسيوط يشهد تسليم وتشغيل محطة صرف صحي الواسطى (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة الصرف الصحي، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مراسم تسليم وتشغيل محطة رفع الصرف الصحي بقرية "الواسطى" التابعة لمركز الفتح إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ وتلافي الملاحظات، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذي يستهدف تحسين جودة الحياة وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الأكثر احتياجًا.

 

رافق محافظ أسيوط خلال التسليم كل من المهندس محمود شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس محمد عبد التواب، رئيس قطاع شرق بالشركة، بالإضافة إلى أبو العيون إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وسوزان محمد، رئيس مركز أبنوب.

الانتهاء من الأعمال الفنية وتسليمها لشركة المياه 

وأعطى محافظ أسيوط إشارة التشغيل الرسمي للمحطة، حيث بدأت الطلمبات العمل تلقائيًا على خط الطرد، بعد الانتهاء من الأعمال الفنية وتسليمها لشركة المياه، كما استمع إلى شرح مفصل من المهندس محمود شحاتة حول المشروع، الذي يخدم قرى "الواسطى، وأولاد سراج، ومنشأة المعصرة، وتل أولاد سراج"، ويستهدف أكثر من 28 ألف نسمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة الأعمال بمشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة أسيوط، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، وذلك في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة وفق رؤية مصر 2030.

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يُذكر أن محافظ أسيوط تفقد في وقت سابق التشغيل التجريبي للمحطة، ووجه آنذاك بسرعة تلافي الملاحظات الفنية وتسليمها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتدخل الخدمة وتبدأ في تلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستفيدة وتعظيم الاستفادة من المشروع.

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