الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المهن الموسيقية تفحص فيديوهات مطربي المهرجانات في الساحل الشمالي

نقابة المهن الموسيقية
 بدأت نقابة المهن الموسيقية، خلال الساعات الماضية، مراجعة وفحص عدد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر بعض مطربي المهرجانات أثناء إحياء حفلات في مناطق متفرقة بالساحل الشمالي، وذلك بعد ورود شكاوى تتعلق بالمحتوى المقدم خلال هذه الحفلات.

 وأكد مصدر داخل النقابة، أن لجنة العمل والفحص المختصة تقوم بمراجعة المقاطع للتأكد من مدى التزام المطربين بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل النقابة، خاصة فيما يتعلق بالكلمات والأداء على المسرح، إضافة إلى الالتزام بالتصاريح الرسمية الممنوحة لإقامة الحفل.

 

وأضاف المصدر أن النقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات، والتي قد تصل إلى وقف المطرب عن العمل لفترة محددة أو إلغاء التصريح، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الذوق العام وصورة الفن المصري أمام الجمهور.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة النقابة لمتابعة النشاط الفني في موسم الصيف، خاصة في المناطق السياحية التي تشهد توافدًا جماهيريًا كبيرًا، والتأكد من تقديم أعمال فنية تليق باسم مصر وفنها.

التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الساحل الشمالى الفيديوهات المناطق السياحية تصاريح بالساحل الشمالي المهرجانات مطربي المهرجانات

