نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان سيد صادق

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الفنان سيد صادق، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

والفنان سيد صادق حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية، وعمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، وساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون وعمل بالسينما والتليفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم (حسن ومرقص) و(كدة رضا) و(الإمبراطور) و(فوزية البرجوازية)، أما التلفزيون فعمل في مسلسل (فرقة ناجي عطا الله) و(يتربى فى عزو) و(النساء قادمون) وغيرها من الأعمال. 

وكان الفنان سيد صادق تم تكريمه في مهرجان الدراما بنسخته الثانية الذي أقيم في مدينة العلمين العام قبل الماضي. 

