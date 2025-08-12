الثلاثاء 12 أغسطس 2025
راغب علامة: زرت نقابة المهن الموسيقية 4 مرات ولي نجاحات مع حسن أبو السعود

راغب علامة بمؤتمر
راغب علامة بمؤتمر المهن الموسيقية

قال الفنان راغب علامة: إنه زار مقر نقابة المهن الموسيقية عدة مرات  أثناء تولى الراحل حسن أبو السعود، مؤكدا أنه جمعته به نجاحات. 

 

وأشار  خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بنقابة الموسيقيين: إنه يعتبر نقابة المهن الموسيقية  بيته، مؤكدا أن مصر بها  عمالقة في الفن، ويعتبر أن أم كلثوم  أيقونة غنائية لن تتكرر 

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بنقابة الموسيقيين:" مصر هوليوود الشرق وعشنا مع الفن عشرات السنوات وطلعنا كتير بنجاحات ودي أحلي حاجة في الدنيا.

وعن أزمة ما حدث على المسرح خلال حفله قال: أنا مقدرش أكون من الفنانين اللي بتصد الناس، المفروض أن الجهة المنظمة هي اللي المفروض تحمينا والمسرح لازم يكون الفنان واخد راحته فيه، وأنا بحب التفاعل مع الجمهور والكل عارف طريقتي مع الجمهور.

 

 

وقال الفنان اللبناني راغب علامة إنه يعتبر نقابة المهن الموسيقية بيته، وأنه يحترمها ويقدرها، مشيرا إلي أنه لا يتأخر أبدا عن الحضور للنقابة.

 

