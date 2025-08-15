الجمعة 15 أغسطس 2025
نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التعمير بشمال سيناء (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد التعمير بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 15 أغسطس 2025م، الموافق 21 صفر1447 هـ بعنوان: " إعلاء قيمة السعي والعمل"..  للتوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم.

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم. مؤكدة أن الإسلام دين الجد والاجتهاد، لا دين الكسل والاتكال، وأن السعي في طلب الرزق عبادة يثاب عليها المسلم إذا أخلص النية وأتقن العمل.

ولفتت الأوقاف إلى أنه من المقرر أن يتناول الخطباء عدة محاور أساسية، أبرزها، الإسلام دين العمل والاجتهاد لا الكسل والركود، قيمة السعي والعمل في بناء الحضارات، أهمية إتقان العمل لتحقيق تماسك المجتمع ووحدة الأمة، بالإضافة إلى دور التكافل والتعاون في دفع عجلة البناء والرخاء.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن خطبة الجمعة اليوم تأتي ضمن خطة توحيد الخطاب الديني لمواجهة الكسل والبطالة، وترسيخ قيم العمل الشريف، وتشجيع الشباب على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

أسامة الأزهري الجمعة القادمة التلفزيون المصري الدكتور أسامة الأزهر الدكتور اسامة الازهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الزقازيق الحزن والاسي

