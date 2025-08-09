"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 15 أغسطس 2025م، الموافق 21 صفر1447 هـ بعنوان: " إعلاء قيمة السعي والعمل".

التوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بقيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ السيد جودة عبده ويوجه بصرف خمسين ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته

وفي سياق متصل نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمزيد من الحزن والأسى، الشيخ السيد جودة عبده، الإمام بمديرية أوقاف الشرقية، الذي لقي ربه أثناء خطبة الجمعة حيث كان -رحمه الله- خطيبًا بالمسجد الكبير بعزبة خليل موسى، بأوقاف الزقازيق، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من علم وعمل، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

ووجّه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرّر صرف مبلغ خمسين ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إعانة عاجلة لأسرة الفقيد الكريم، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، مع التوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وكل المستحقات الأخرى.

