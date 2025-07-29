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رياضة

تجديد ندب محمود الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

محمود الصبروط، فيتو
محمود الصبروط، فيتو

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا ، بتجديد ندب الدكتور محمود الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

ويتواجد محمود الصبروط في منصبه كوكيل لوزارة الشباب والرياضة بالجيزة منذ عام، حيث نال إشادة كبيرة بعد الطفرة التي تشهدها المنشآت الشبابية والرياضية بالجيزة.

وكان الصبروط يتولى منصب وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، قبل أن ينتقل لمديرية الجيزة خلفا لـ أحمد عبد الوكيل، الذي رحل إلى محافظة القاهرة، ضمن حركة تغييرات في العام الماضي.

تجديد ندب الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة
تجديد ندب الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فيتو

إنجازات محمود الصبروط في وزارة الشباب والرياضة

ويعد محمود الصبروط أحد القيادات المشهود لهم بالكفاءة في وزارة الشباب والرياضة، حيث أنه من مواليد 15 يناير 1973، وحصل على دكتوراة التربية الرياضية  سنة 2009، بجانب عدد من الدورات في الرياضة، كما تدرج في المناصب بعدما شغل منصب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم وكيل المديرية لشئون الرياضة بالقليوبية، ورئيس لجنة المدربين  بمنطقة القليوبية لكرة القدم، كما سلك مجال التدريب بنادي الشباب بطوخ ونادي الداخلية ومدير فني قطاع الناشئين بنادي بورتو.

 

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